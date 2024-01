C'è posta per te, lo sfogo di Maria De Filippi: come inchioda il padre succube della moglie

28 gennaio 2024 a

Da Maria De Filippi a C’è posta per te nella puntata del 27 gennaio c'era la giovane Martina che ha mandato la lettera al padre Domenico e alla sua seconda moglie, Debora, per riallacciare i rapporti dopo che le avevano dato della "poco di buono" e quasi si erano messi le mani addosso.

In studio il padre continua ad attaccarla e a criticare ogni suo comportamento. A quel punto interviene la conduttrice che rimprovera Domenico: "Guarda che Martina è il risultato tuo e della tua ex moglie".

L'uomo pare succube della moglie. "Non voglio passare il tempo a sgridarti", aggiunge Maria De Filippi, "perché mi scoccia", però rimarca i suoi sbagli come padre. E in parte giustifica Martina che seppure ha sbagliato ad alzare le mani ha di fatto reagito a insulti pesanti.

Insomma, da lì i due hanno troncato i rapporti. Domenico non l’ha più voluta vedere né sentire. E ha smesso di parlare anche con sua madre. Così Maria De Filippi commenta: "Ah, sarà contenta tua madre. Non è che puoi nascondere la testa sotto la sabbia anche perché la figlia è un problema vivente che ha i suoi occhi, il suo cognome". La moglie Debora spiega che il marito non è capace di esprimere le proprie emozioni e alla fine la busta si apre e i tre si abbracciano.