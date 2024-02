Sanremo 2024, effetto-John Travolta? Share, i dati della terza serata

09 febbraio 2024 a

I numeri sono quelli da record anche nella terza serata del Festival di Sanremo 2024. Lo show in diretta dall'Ariston ha tenuto incollati davanti al televisore 10 milioni e mille spettatori totalizzando il 60,1% di share (la prima parte dalle 21.19 alle 23.32 ha segnato il 58.1% di share con 13 milioni 243 mila spettatori; la seconda parte, dalle 23.34 alle 25.38 ha registrato il 65% con 6 milioni 436 mila spettatori) confermando l'apprezzamento del pubblico per la direzione artistica di Amadeus che nel confronto con lo scorso anno batte anche se stesso di quasi un milione di spettatori in più (la terza serata era stata vista da 9.240.000 spettatori con il 57,6%).

Per trovare un risultato in share più elevato bisogna fare un passo indietro di 28 anni e arrivare fino al 1995, quando la tv e lo share erano ovviamente differenti, con il Festival condotto da Pippo Baudo con Anna Falchi e Claudia Koll.Dietro alle cifre record, forse, anche "l'effetto propulsivo" delle polemiche sulla performance di John Travolta che hanno preceduto la puntata.

La puntata dei record è filata liscia come l'olio: ci sono stati quindici big presentati dagli altri quindici; c'era Eros Ramazzotti che ricantava 40 anni dopo Terra promessa; c'è stato l’uragano Teresa Mannino che ha travolto tutto e tutti con ironia e intelligenza rompendo la liturgia, prendendo in giro Amadeus, improvvisando e facendo sorridere. C'è stato Russell Crowe, invitatosi al Festival in cambio di un rimborso spese, che si è esibito con la sua band “scatenando l’inferno”. C'è stato spazio per Gianni Morandi e pure per lo scrittore Stefano Massini e il cantante Paolo Jannacci che hanno offerto una riflessione sui diritti e morti sul lavoro. Appuntamento a stasera con le "cover".