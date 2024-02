Geolier, sospetti di Striscia la Notizia: "Il mistero delle giurie di Sanremo"

10 febbraio 2024 a

Il caso-Geolier arriva fino a Striscia la Notizia. Il cantante napoletano ha vinto la quarta serata del Festival di Sanremo. Al momento di salire sul palco, quando Amadeus e Lorella Cuccarini hanno annunciato il suo nome, fischi e buu di delusione sono partiti dall'Ariston. Anche in sala stampa - rivela il tg satirico di Canale 5 - molti giornalisti, che pure in teoria dovrebbero aver votato, hanno fischiato il verdetto. Nulla di nuovo, la storia infatti sembra ripetersi.

Per Striscia le giurie del Festival "sono sempre un mistero". Basti pensare a quanto accaduto l'anno scorso, con il Codacons che si rivolse direttamente al Tar del Lazio per sciogliere la giuria demoscopica e quella della sala stampa. I consumatori che “spendono soldi” per votare i loro artisti preferiti, sosteneva il Codacons, non sanno se i loro voti possano essere vanificati da tali giurie. Risultato? "Il ricorso fu respinto, ma guarda caso, la giuria demoscopica non c’è più".

Ricostruendo come si è arrivati alla vittoria di Geolier, il tg satirico di Antonio Ricci fa notare che una delle novità dell'edizione attuale è la giuria delle radio, che si è aggiunta al televoto e alla giuria della sala stampa, Tv e web e che ha sostituito la giuria demoscopica. Nella serata dei duetti il televoto contava per il 34 per cento, la giuria della sala stampa Tv e Web per il 33, come pure la giuria delle radio.