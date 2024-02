Giorgia Meloni a testa in giù: la foto-choc pubblicata dal direttore del Museo di Ostuni

12 febbraio 2024 a

Il direttore del Museo di Ostuni l'ha combinata davvero grossa. In una delle stories apparse sul suo profilo personale, appare foto della premier Giorgia Meloni a testa in giù. Ci risiamo, Luca Dell'Atti si iscrive di diritto al partito dell'odio rosso contro il presidente del Consiglio. Il gesto ha immediatamente la rabbia di Fratelli d'Italia: "Se un uomo di cultura, quale dovrebbe essere ed il condizionale è d’obbligo, il direttore di un Museo, arriva a pubblicare la foto di una persona, di una donna, peraltro Presidente del Consiglio, a testa in giù è di tutta evidenza che non possa continuare a rivestire un incarico pubblico. Deve andare a casa a fare altro. La foto della premier Giorgia Meloni, pubblicata tra le storie del profilo Instagram di Luca Dell’Atti, presidente del museo di Ostuni, è semplicemente vergognosa. Ritengo sia un’offesa inaccettabile nei confronti dell’istituzione che Meloni rappresenta e nei confronti di un politico e di una donna che ce la sta mettendo tutta per cercare di risollevare le sorti dell’Italia, nonostante le pretestuose avversità messe in campo anche anche da questi personaggi di ’culturà, capaci solo di puntare il dito contro gli altri. Questo modo di atteggiarsi è lo stesso che animava quei galantuomini che, quando gli italiani rientravano in Patria dall’Istria, dalla Giulia e dalla Dalmazia, sputavano verso le imbarcazioni ed impedivano ai treni degli esuli di fermarsi presso le stazioni per rifocillarsi. La cultura è la medesima. Ora, Dell’Atti si scusi e tolga il disturbo, dimettendosi", ha affermato Dario Iaia, deputato di Fratelli d’Italia.

E ancora: "Il presidente del museo di Ostuni, Luca Dell’Atti, deve dimettersi al più presto. In alternativa è necessario che il sindaco di Ostuni e l’amministrazione provvedano immediatamente a revocargli l’incarico. Dell’Atti è responsabile di aver pubblicato sui social una foto della premier Giorgia Meloni a testa in giù. Un gesto vergognoso. Il presidente del museo di Ostuni ricopre un ruolo che deve onorare in modo equilibrato e nel rispetto delle istituzioni. Incarico incompatibile con questo atto deplorevole che va condannato", ha il senatore di Fratelli d'Italia, Ignazio Zullo.

Infine i componenti del gruppo di fratelli alla Regione Puglia (il capogruppo Francesco Ventola e i consiglieri Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Renato Perrini e Michele Picaro: "Il presidente del museo di Ostuni, quindi un nominato dal centrosinistra locale perché persona di ’cultura', nelle sue storie di Instagram posta la foto in testa in giù del presidente del Consiglio. Nessuno del Pd si scandalizza, nessuno pretende scuse, nessuno che chiede di abbassare i toni. La conferma del doppiopesismo morale di questo centrosinistra pugliese. Quello compiuto da Luca Dell’Atti è un gesto vergognoso di una gravità inaudita e chiediamo che il sindaco di Ostuni provveda immediatamente a revocare l’incarico, non sappiamo se conferito più per meriti culturali o per impegno elettorale profuso nella lista della coalizione". Dopo la bufera Dell'Atti si è scusato. Ma forse è troppo tardi....