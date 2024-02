Rita Dalla Chiesa sul caso-Mara Venier: "Serve a scaricare qualche coscienza?"

15 febbraio 2024 a

a

a

Rita Dalla Chiesa prende le difese di Mara Venier. Non si placa infatti la polemica dopo l'ultima puntata di Domenica In, con la conduttrice di Rai 1 finita nella bufera per aver letto e condiviso il comunicato pro-Israele dell'ad Rai Roberto Sergio. Ma, oltre alle tante critiche, non manca chi ha voluto esprimere solidarietà nei suoi confronti. È il caso della deputata di Forza Italia. Con un post su X, la Dalla Chiesa ha avanzato anche qualche sospetto: "Conosco Mara Venier da una vita. So come la pensa. E immagino come si senta in questi giorni esposta a ogni tipo di attacco mediatico. Andateci piano con le parole, le vignette e le insinuazioni. Possono fare malissimo. O questo serve a scaricare qualche coscienza?".

E a farle eco c'è l'autore di Domenica In Marco Luci che ha definito "ingiuste, vergognose e inaccettabili le accuse di censura" e aggiunto che "evidentemente c'è chi sfrutta certe situazioni solo per alzare polveroni mediatici a proprio fine". Non è da meno Pino Strabioli, presente nella puntata di cui si è discusso a lungo: "Ero lì e Mara non ha assolutamente censurato nessuno, sfido chiunque a tenere una maratona di sei ore con 30 cantanti e 15 opinionisti, ho letto e ricevuto commenti inaccettabili"

"Come nel Ventennio, la loro gioia è feroce": ossessione-fascismo, Giannini deraglia ancora

La stessa Venier si è difesa rilasciando un'intervista al Corriere della Sera in cui respinge tutti i biasimi. "Ho pianto molto in questi giorni, ma questa definizione mi fa davvero sorridere. Se sono da trent’anni in tv, è perché non ho mai sposato una parte politica. Io mi rivolgo a tutto il pubblico, a prescindere dalle idee politiche di ciascuno, e rispettandole tutte. Da donna, sono contenta che ci sia una donna presidente del Consiglio. Ma continuerò ad ascoltare tutte le voci". E ancora: "Accetto le critiche, nessuno è perfetto, tutti possiamo sbagliare; ma la censura, proprio no".