In altre parole, Vecchioni e la "rissa" con Cottarelli per Geolier: "Non ha capito un cavolo"

18 febbraio 2024 a

a

a

Roberto Vecchioni a In Altre Parole, il talk show condotto da Massimo Gramellini su La 7 entra a gamba tesa sul caso Geolier. Come è noto il cantante napoletano è statao travolto dalle polemiche dopo i fischi ricevuti nella serata delle cover, la quarta del Festival, e soprattutto dopo il risultato del televoto che avrebbe incoronato l'artista partenopeo a discapito di Angelina Mango. Vecchioni ha innescato una rissa a distanza con Cottarelli. Il professore aveva commentato così l'invito da parte del sindaco di Napoli a Geolier: "Sarò retrogrado, ma proprio non capisco perché l’Università di Napoli abbia invitato Geolier a tenere una lezione nell’ateneo partenopeo. Tutti quelli che arrivano secondi a Sanremo dovrebbero tenere lezioni all’Università? Ben faceva Edoardo Bennato a cantare: “sono solo canzonette…”.

La risposta di Vecchioni è stata durissima: "Questo qui non ha capito un cavolo di niente". Poi arriva l'esaltazione del Regno di Napoli nel nome di Geolier: "C'entra l'avversità nei confronti del sud, ma dietro c'è soprattutto l'invidia - argomenta il cantautore brianzolo di origini napoletane - perché Napoli è un regno dal 1.200, quando altrove si pascolavano capre.... Napoli è una città immensa, ha inventato la musica e questo modo di esprimersi - continua Vecchioni - È una città provvisoria, sta sotto un vulcano e ogni giorno è una vita". Punti di vista, ma di certo lo scontro tra lo stesso Vecchioni e Cottarelli ha incuriosito e non poco i telespettatori.