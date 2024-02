Zona Bianca, Annalisa Chirico durissima su Geolier: "Esalta gli stili di vita dei camorristi"

19 febbraio 2024 a

a

a

Geolier è diventato un caso politico e il dibattito si accende da Giuseppe Brindisi a Zona Bianca, su Rete 4, nella puntata del 18 febbraio. Ospite in studio Annalisa Chirico commenta in modo molto duro: "Ho guardato diversi video di Geolier e non ci ho trovato dei grandi valori perché non c'è la denuncia della vita da camorrista".

Al contrario, prosegue la giornalista, "c'è purtroppo l'esaltazione di certi modi di vivere, di certi modi di stare con gli atri. Quindi Geolier che appare con il kalashnikov dorato, la valigia piena di denaro, il lanciarazzi che usano i narcos colombiani".

"Questo non ha capito un cavolo di niente": Vecchioni, scoppia la rissa per Geolier | Video

"È vero che lui ha avviato un percorso di cambiamento graduale - anche se il video in cui invita la ragazza a sparare a Capodanno - è solo di due anni fa - ma mi colpisce", sottolinea Annarita Chirico, "il sindaco di Napoli che quando la signora Daniela Di Maggio, la mamma di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso da un minorenne a Napoli, chiede perché la città ha premiato Geolier e non suo figlio, io credo che lì ci sia un problema che non riguarda Geolier, riguarda noi".

Saviano, da Geolier a Ghali: la sua vita da instancabile "guru"

"Dobbiamo stare attenti, spero che Geolier denunci sempre più il male della camorra e gli stili di vita della camorra perché quegli esempi non vanno imitati, conclude la Chirico.