Sanremo 2024, la classifica stravolta: "Ecco il vero podio della kermesse"

Il "vero" podio di Sanremo 2024, almeno stando ai dati relativi a classifiche e tour, sarebbe diverso da quello che abbiamo visto lo scorso 10 febbraio, quando a trionfare è stata Angelina Mango, seguita da Geolier e Annalisa. I primi numeri da tenere in considerazione riguardano le vendite: ben sei dei singoli portati in gara a Sanremo sono stati certificati dischi d’oro. Si tratta de "La noia" di Angelina Mango, "I p’ me tu p’ te" di Geolier, "Sinceramente" di Annalisa, "Casa mia" di Ghali, "Tu no" di Irama e "Tuta gold" di Mahmood. Fin qui non ci sono differenze con la classifica dell'ultima serata della kermesse, che ha visto - dopo i primi tre posti - Ghali al quarto, Irama al quinto e Mahmood al sesto.

Qualche differenza, come fa notare Repubblica, arriva con le classifiche: secondo la chart degli album della Fimi, alle spalle della compilation del Festival ci sono Annalisa con "E poi siamo finiti nel vortice", seguita da "Il coraggio dei bambini — Atto II" di Geolier. E la situazione cambia ancora di più se si guarda la classifica dei singoli: in testa troviamo Mahmood con "Tuta gold", che è stato anche il brano più trasmesso dalle radio fino a pochi giorni fa, stando ai dati di rilevamento di EarOne. Dopo di lui Geolier, Annalisa, Angelina Mango, Ghali, Irama.

È sempre Mahmood, poi, a guidare la classifica degli stream: il suo brano ne ha totalizzati 28 milioni finora su Spotify, a cui si aggiungono 12 milioni di visualizzazioni su YouTube. Dietro di lui Geolier (25 e 11 milioni), Annalisa (19 e 10), Angelina Mango (18.3 e 8), Ghali (15.5 e 8) e Irama (14.5 e 7.3). Inoltre, secondo uno studio fatto da Spotify, la canzone più ascoltata tra gli under 24 è "I p’ me tu p’ te" del rapper napoletano, mentre quella più gradita nella fascia 25-34 è "Tuta gold". Il pubblico più adulto, invece, ha apprezzato di più "Sinceramente" e "La noia" delle due ex allieve di Amici.

A proposito di Annalisa e Mahmood, però, va segnalato anche che la prima ha fatto registrare il miglior esordio di un’artista donna su Spotify in Italia e il quinto a livello globale nel 2024. Mentre "Tuta gold" è la canzone del festival più ascoltata all’estero. Poi c'è la partita dei concerti, con Irama e Ghali che hanno già messo a segno un doppio sold out al Forum di Assago di Milano. Irama, inoltre, può pure vantare il tutto esaurito all’Arena di Verona, mentre Ghali ha aggiunto tre date nei palazzetti di Roma, Firenze e Bologna.