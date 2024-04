Avanti Popolo, De Girolamo: "Non ero pronta, ho imparato che bisogna saper dire di no"

Roberto Tortora 10 aprile 2024 a

Nunzia De Girolamo torna in televisione con la nuova edizione di Ciao Maschio su Rai1, in seconda serata e a partire da Sabato 13 Aprile. Primo ospite sarà Paolo Bonolis. L’ultima esperienza dell’ex-Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta non è stata fortunata, Avanti Popolo non ha ottenuto i risultati sperati ed è stato chiuso in anticipo per ascolti su Rai3 deludenti.

Di questo, e altro, ne ha parlato proprio la De Girolamo, intervistata dal Corriere della Sera: “Io Avanti Popolo non lo volevo fare, perché pensavo che fosse presto per me un programma di politica. Vengo vista ancora come un’ex del centro-destra. Purtroppo nessuno invece conosce il tunnel che ho attraversato quando sono stata cacciata dalla politica e mi sono rifatta una vita solo con le mie forze. È passata solo la narrazione di una meloniana di destra”. La De Girolamo spiega perché ha scelto di condurre Avanti Popolo: “Ho sbagliato. L’azienda si è trovata con un vuoto, perché Bianca Berlinguer è andata via all’improvviso e dovevano tappare il buco. Ho imparato che nella vita bisogna saper dire dei no. Non sono pronta per condurre un programma di informazione politica”.

Critiche sono piovute addosso alla beneventana anche per aver intervistato il marito, Francesco Boccia del PD, nella prima puntata: “Volevo dimostrare che avrei trattato destra e sinistra allo stesso modo, ma questo non è stato capito”. Il più grande caso, però, scoppiò con l’intervista ad Asia Vitale, la ragazza di Palermo vittima di uno stupro di gruppo: “La più grande sofferenza, chissenefrega degli ascolti, bassi, ma attaccarmi per quell’intervista mi ha fatto proprio male. Io che ho combattuto in Parlamento in difesa della donna non me lo meritavo. Ho avuto tutto il garbo possibile con Asia. Una polemica molto ingiusta, uno schiaffo. Il rapporto tra me e lei non si è mai interrotto. Allora, ci sono state persone che l’hanno aizzata contro di me”.

L’ex-ministro attacca, poi, chi la denigra per aver condotto una puntata con le gambe scoperte: “Ridicoli. Se c’è una cosa sulla quale non ho mai puntato è il mio corpo”. Nella prima edizione di Ciao Maschio la De Girolamo lanciò un personaggio forte come Drusilla Foer: “Si, ne sono molto orgogliosa. Ho anche dimostrato che sono una persona aperta, senza pregiudizi”. È stata la De Girolamo a lasciare la politica o il contrario? Lei è onesta: “Non l’ho lasciata io, è la politica che ha lasciato me. Ho scelto l’intrattenimento e ne sono felice. Grazie a “Ballando Con Le Stelle” ho fatto a pace anche con il mio corpo e la mia femminilità”. E con il marito, Francesco Boccia, c’è una linea comune in ambito politico, visti i due schieramenti opposti? “Evitiamo di parlare di certe cose, discutiamo di argomenti della vita. Abbiamo imparato a capire le ragioni dell’altro, le diversità vanno valorizzate. E noi poi ci amiamo”. Un ricordo, infine, su Silvio Berlusconi, scomparso da quasi un anno: “Mi manca lui. Sapere che c’era”.