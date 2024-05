Alessandra Mussolini, "il delitto Matteotti?": la frase sul Duce fa sbottare Parenzo

30 maggio 2024 a

Nel giorno delle commemorazioni per i 100 anni della morte di Giacomo Matteotti, non poteva mancare il commento (polemico) di Alessandra Mussolini, nipote del Duce e oggi candidata all'europarlamento con Forza Italia.

Ospite di David Parenzo a L'aria che tira, su La7, parte in quarta: "A una settimana dal voto per le europee, con la gente disperata per i costi, si è impoverita ed è stravolta, andiamo a parlare di fascismo e antifascismo? Ci rendiamo conto?".

Parenzo protesta e la Mussolini prosegue: "Mio nonno Benito si è assunto la responsabilità di quel delitto. Ci sono delle stragi in Italia, di mafia, delitti di Stato, che sono rimasti impuniti perché nessuno se ne è assunto la responsabilità".

