Elodie, vestito bianco trasparente: il look super sexy incanta Capri

Elodie incanta tutti alla sfilata di Jacquemus a Capri: la cantante si è presentata con un vestito bianco semplice ma allo stesso tempo trasparente, attirando su di sé le attenzioni di fotografi e fan. Famosa in tutto il mondo la location scelta dalla casa di moda francese: Casa Malaparte. Pochissimi gli invitati all'evento. Tra di loro, oltre a Elodie, l'attrice americana Gwyneth Paltrow e il cantante Ghali.

L'artista, ex allieva di Amici, sta vivendo un periodo piuttosto frenetico. Nei giorni scorsi ha organizzato un flash mob in piazza San Babila a Milano per promuovere il suo nuovo singolo, "Black Nirvana"; poi ha partecipato al matrimonio della mamma in provincia di Como; e infine è stata una dei selezionatissimi ospiti della sfilata organizzata da Jacquemus a Capri. E in ognuna di queste occasioni Elodie ha sfoggiato, neanche a dirlo, dei look che hanno catturato l'attenzione di tutti.

L'ultimo abito ad aver lasciato i suoi fan, e non solo, a bocca aperta è quello che la cantante ha indossato alla sfilata: si trattava di un vestito bianco a collo alto lungo fino ai piedi. A dare un tocco di colore i pendenti che le arrivavano a sfiorare le spalle. L'abito scelto da Elodie, ovviamente un Jacquemus, era di un tessuto trasparente che lasciava intravedere le forme della cantante nonché un intimo color carne.