Elodie sul palco con Sfera Ebbasta: regina sexy, fa impazzire San Siro

Conquista il palco di San Siro, Elodie, ma a giudicare dai commenti sui social la cantante romana per qualche minuto ha pure letteralmente rubato la scena al padrone di casa, Sfera Ebbasta. L'interprete di Due e A fari spenti ha duettato sulle note di Anche stasera, la hit contenuta nell'ultimo album del re dei trapper nostrani, l'acclamato X2VR.

Tra qualche giorno la Di Patrizi delizierà il pubblico milanese in proprio e l'esibizione in coppia con Sfera Ebbasta le è forse servita per "scaldare l'atmosfera", anche grazie a un look decisamente ardito e accattivante.

Crop top nero con pancia scoperta e schiena praticamente nuda, visto l'esigua striscia di stoffa che teneva insieme il tutto. Sotto l'ombelico, invece, pantaloni cargo in jeans a vita bassa, coperti da una vezzosa minigonna nera con zip.

Tutto firmato da Dion Lee, per una atmosfera decisamente wild. Selvaggia e cattiva ragazza, perfetta per il clima trap della serata.

Secondo gli esperti, quello di Elodie è il trend dell'estate 2024. Non esitiamo a crederlo, anche se risulta difficile pensare che proprio tutte riescano a indossare quei capi con la disinvolta sensualità della fidanzata di Andrea Iannone.