Chi l'ha visto? L'audio inedito: la voce di una ragazza, svolta nel caso Orlandi

Altro giro, altra corsa, altro mistero, altro dettaglio. Altro. Da ormai 41 anni la scomparsa di Emanuela Orlandi è tutta un susseguirsi di piste, ipotesi, rivelazioni e indagini che, finora, non hanno portato a nulla o, quantomeno, non hanno risolto il caso. Il nuovo capitolo di questa triste saga lo scrive “Chi L’Ha Visto?”, la trasmissione di RAI3 dedicata alla ricerca di persone scomparse e all'approfondimento di casi di cronaca, con il contributo di filmati appositamente realizzati e di repertorio e l'intervento telefonico dei telespettatori. Condotto da Federica Sciarelli che manderà in onda un audio inedito di una telefonata in cui si sente la voce di una ragazza.

La telefonata è di un uomo che fa sentire ai familiari la voce di quella che dovrebbe essere Emanuela. Di questo audio si conosce solo parte del contenuto, ma un’altra non era stata mai trasmessa. Chi è la ragazza che si sente in sottofondo? Emanuela Orlandi? Dal 22 Giugno 1983 della figlia di un normale commesso della Prefettura della casa pontificia non si sono più avute tracce e le implicazioni del Vaticano stesse sono così fosche da rappresentare ancora oggi un vero e proprio intrigo internazionale.

La trasmissione della Sciarelli si occuperà, poi, anche di altri casi, come quello di Nessy, la mamma bloccata in Egitto insieme alla sua bambina: il tribunale le ha tolto l'affidamento della figlia e lei deve affrontare un processo, perché il marito l'ha accusata di adulterio. Ma chi è il marito di Nessy? Dopo gli appelli del programma di RAI3, altre donne si sono fatte avanti per descrivere i maltrattamenti subiti. Dopodiché, fari puntati sulla scomparsa di Mara Favro, sparita da Chiomonte in Val di Susa, ormai da quattro mesi. Come si è allontanata dalla pizzeria a quell’ora di notte? In studio, in diretta, interverrà anche il proprietario della pizzeria, che proverà a ricostruire gli attimi che hanno preceduto la scomparsa della donna.