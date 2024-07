Chiara Ferragni, rumors: chiude lo store di Milano, gli sconti al 70% non bastano

03 luglio 2024 a

Starebbe per chiudere il negozio di Chiara Ferragni a Milano: si tratta della boutique in via Cappelli, tra Corso Como e piazza Gae Aulenti, stando all'indiscrezione riportata dal settimanale Chi. L'apertura del negozio era stata annunciata il 26 luglio 2017: uno spazio di 120 metri quadrati adibito alla vendita di mini abiti, borse e gioielli firmati dall'influencer. Tuttavia, secondo il settimanale Chi, lo store chiuderà i battenti ad agosto.

A incidere sarebbe stato il calo di presenze, che sarebbe iniziato dopo lo scandalo del pandoro. Durante i saldi invernali, iniziati subito dopo il pandoro gate, il negozio sarebbe apparso quasi sempre semivuoto, nonostante sconti fino al 70%. E lo stesso sarebbe successo anche a Roma. Alcuni capi del suo brand, inoltre, sarebbero stati avvistati nei mercati e negli outlet. Una serie di segnali negativi, insomma, che avrebbe portato alla decisione di chiudere il negozio. Nessun commento ufficiale al momento dalla diretta interessata.

Dopo lo scandalo dei pandori, inoltre, molte società hanno deciso di interrompere i rapporti professionali con l'imprenditrice digitale. Qualche mese fa, invece, è finito il matrimonio con Fedez, al quale l'influencer era legata da 4 anni, come spiegato dal rapper stesso nel corso dell’intervista concessa a Francesca Fagnani a Belve su Rai 2.