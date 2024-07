Il Volo, è dramma: morta Barbara Vitali in un frontale. Lo straziante messaggio dei tre tenori

10 luglio 2024 a

Un lutto colpisce Il Volo, il trio composto dai tre tenorini: è morta Barbara Vitali, storica collaboratrice del terzetto composto da Piero Boschetto, Ignazio Barone e Gianluca Ginoble. La Boschetto ha perso la vita martedì 9 luglio in un incidente stradale: è morta dopo essere stata coinvolta in un terribile incidente con un'altra auto. Barbara Vitali era la manager de Il Volo e aveva soltanto 54 anni.

Una tragedia che ha scosso la famiglia della Vitali, il mondo della musica e ovviamente Il Volo. I tre tenori, su Instagram, hanno voluto ricordarla con un post toccante, commovente, nel quale annunciavano "con profondo dolore che Barbara si è spenta ieri sera all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna a seguito del tragico incidente che l’ha vista coinvolta domenica 7 luglio. Michele, Ignazio, Gianluca e Piero insieme a Eliana Dalila Biondi, Roberta Natali, Cristina Gelsi, Liliana Torpedine e tutti i collaboratori della MT Opera&Blue’s management e alle famiglie si stringono in un abbraccio a tutti coloro che hanno voluto bene a Barbara e che continueranno a tenerla in un posto speciale nel proprio cuore", fanno sapere i tre, sconvolti per la tragedia.

Morta Barbara Vitali a 54 anni, il terribile lutto che colpisce "Il Volo"

L'incidente stradale che ha spezzato la vita a Barbara Vitali è avvenuto tra Marano e Silla di Gaggio Montano, nel Bolognese: uno scontro frontale tra la Fiat 500x della Vitali e una Renault Megan guidata da Pietro Bervicato, stweard di 49 anni. La Vitali è stata trasportata d'urgenza al Sant'Orsola di Bologna, dove è morta per le gravi ferite riportate. Pietro Bervicato è invece morto sul colpo. Una tragedia che ha spezzato due vite.