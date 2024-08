Antonello Venditti, le scuse dopo l'attacco alla fan disabile: "È stato frutto del buio"

26 agosto 2024 a

a

a

Prima l'attacco, poi il dietrofront immediato. Antonello Venditti, storica voce della musica romana e italiana si è reso protagonista di un diverbio con una ragazza disabile. Il cantautore, mentre stava raccontando un aneddoto privato durante un suo concerto, si è lasciato andare a uno sfogo eccessivo contro una persona presente tra il pubblico. Il cantante, infatti, ha sentito alcune parole incomprensibili e ha reagito insultandolo e invitandola a salire sul palco se avesse avuto il coraggio. Ma poi, quando è parso evidente che fosse una fan con disabilità ha reagito così: "E ho capito, è una ragazza speciale che deve imparare l'educazione. Non esistono ragazzi speciali, l'educazione è una cosa".

Come c'era da aspettarsi, sui social è scoppiato il putiferio. In tanti, infatti, hanno spiegato a Venditti che si trattava di una persona che non era in grado di parlare come tutti gli altri. E per manifestare la sua gioia riesce soltanto a emettere dei versi. Il cantautore romano è stato perciò invitato a scusarsi con il suo fan e a vergognarsi per averlo attaccato.

Non si è fatta attendere la replica di Antonello Venditti. Il cantante ha infatti capito di essersi sbagliato nel giudizio affrettato. E ha sfruttato i suoi profili social per scusarsi per quanto accaduto sul palco del suo concerto. "Se ho sbagliato, scusatemi, ma è stato frutto del buio, delle persone e dello stress che uno vive facendo un concerto complicato, raccontando cose non da tutti - ha confessato in una diretta sul suo profilo Facebook -. Mi metterei a piangere, a una cosa del genere io rispondo con le lacrime, mi dispiace tantissimo, vi abbraccio".