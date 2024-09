Reazione a catena, bufera per i Made in Meda: "Quattrocentonovantanove non potevano usarla"

05 settembre 2024 a

I Made in Meda sbancano a Reazione a Catena. Nella puntata andata in onda oggi, giovedì 5 settembre, i campioni hanno fatto letteralmente il vuoto nell'Intesa vincente superando agevolmente la prova che spalanca le porte alla manche finale. E proprio all'ultimo giro, dopo aver dimezzato per due volte il montepremi che avevano accumulato hanno centrato la parola vincente con "passatempo". Sui social però c'è chi non l'ha presa bene e ha messo nel mirino gli autori del programma. "Riguardo spunta, spuntare, spuntata, che stavano bene tutte, secondo voi gli autori, sono mediocri e non se ne sono accorti oppure era un deliberato trabocchetto?", scrive un utente.

Un altro ha aggiunto: "Tra parentesi, la soluzione di stasera è un perfetto esempio di come un termine possa avere esattamente lo stesso significato con entrambe le parole cui va legato (contrariamente a quanto sentiamo dire a volte dai concorrenti ma pure dal conduttore)".

Ma non finisce qui. Infine c'è anche chi mette nel mirino la scelta che è stata fatta su un'altra parte della catena: "Ininfluente, ma ennesimo errore non rilevato dagli autori: Quattrocentonovantanove è una parola composta che contiene "cento" come il termine da indovinare, cinquecento, quindi non poteva essere utilizzato".