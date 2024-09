Chiara Ferragni crolla in lacrime: "Il periodo più difficile", come reagisce l'amica Veronica

13 settembre 2024 a

Si sposa Veronica Ferrero, una delle migliori amiche di Chiara Ferragni e l'influencer scoppia in lacrime nel corso della cerimonia. "In uno dei momenti più brutti della mia vita, lo scorso febbraio, ero a guardare il mare da una terrazza insieme a te, Vero, a Rapallo - ha spiegato al microfono una commossa Ferragni - . La notte prima aveva piovuto e sopra di noi c’erano solo nuvole grigie, tranne un raggio di luce che, quasi magicamente, si faceva strada tra lo scuro ed illuminava il mare. Tu mi hai abbracciata e mi hai detto che anche a me sarebbe successo: che avrei avuto un raggio di sole che mi avrebbe illuminata dopo tutto quel periodo brutto. Con il tempo tendiamo a dimenticarci di cosa le persone fanno o dicono, ma non ci dimentichiamo mai di come ci hanno fatto sentire. Ed in tutti questi 17 anni tu, più di tutto, mi hai fatta sentire al sicuro, mi hai fatta sentire a casa".

E ancora: "Sei la mia migliore amica - ha proseguito Chiara Ferragni - ma anche la compagna di avventure, la spalla su cui piangere e la socia con cui fare qualsiasi ca*** ci faccia sentire vive. Sei una persona unica, e sei da sempre parte della mia famiglia. Ricordo ancora le tue parole dopo il primo appuntamento con Dave: “Mi ha fatto provare qualcosa che non sentivo da tantissimo” ed io che mi emozionavo insieme a te. Prendetevi sempre cura l’uno dell’altro e battetevi ogni giorno per il vostro amore perché quando trovate una persona che vi emoziona cosi beh, allora forse avete trovato il vero significato della vita. Vi auguro di amarvi cosi sempre e di essere quel raggio di sole l’uno per l’altro, anche quando sarete circondati da nuvole. Vero, mi dicevi che prima o poi sarebbe arrivato quel raggio di luce. Penso invece che la verità sia sempre stata molto più semplice: sei tu parte di quel raggio di luce che non ha mai smesso di illuminarmi e farmi sentire amata". Un momento davvero toccante per l'influencer. E l'amica di una vita ha commentato così le parole della Ferragni: "Tu sei il mio raggio di sole per sempre".