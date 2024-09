4 di sera, Paolo Del Debbio durissimo: "No, non volevamo rivedere questo"

19 settembre 2024 a

Paolo Del Debbio apre la puntata di 4 di Sera di oggi, giovedì 19 settembre, con parole forti: "Buona sera a tutti, eccoci ancora qui, ma questa sera abbiamo tutti negli occhi le immagini dell'Emilia Romagna sotto l'alluvione. Abbiamo visto persone mettersi in salvo sui tetti e portate via dagli elicotteri dei Vigili del Fuoco. Sono scene che non avremmo voluto vedere più. Scene che abbiamo visto poco tempo fa e che speravamo davvero di non rivedere. E invece è accaduto di nuovo".

Parole pesanti che sottolineano anche come la Regione si sia fatta trovare impreparata dopo l'alluvione di un anno fa. Attorno a quanto accaduto oggi il Pd ha cercato di attaccare il governo mostrando poco senso delle istituzioni. Invece a riportarci sulla realtà crude e sul dramma che sta vivendo una intera regione in queste ore sono le parole di un primo cittadino: "Abbiamo tutti sotto gli occhi le drammatiche immagini della rotta della piena sull’argine del fiume Lamone a Traversara. La priorità è ovviamente quella di mettere in sicurezza le persone. Siamo in una situazione delicata di emergenza, ci sono segnali che ci fanno pensare che il meteo sarà più clemente nei prossimi giorni alleggerendo un minimo le situazioni drammatiche che stiamo vivendo", ha affermato il sindaco di Bagnacavallo Matteo Giacomoni. "Ringrazio tutti i soccorritori, volontari e professionisti, i vigili del fuoco, la protezione civile locale ma anche la colonna mobile regionale che ci sta affiancando in queste ore veramente difficili. Ringrazio le forze dell’ordine, i colleghi di giunta e i dipendenti del Comune che non si stanno risparmiando per aiutare la nostra città". Nulla da aggiungere.