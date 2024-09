Morte Paola Marella, Claudia e Azzurra sconvolte: "Nelle giornate più grigie..."

22 settembre 2024 a

La morte di Paola Marella è stata un pugno nello stomaco. Troppo dolore per l'addio alla 61enne architetta e conduttrice milanese, celeberrima star di Real Time con i suoi programmi su case e immobiliare. Ci ha lasciato sabato 21 settembre al termine di una lunga battaglia contro un tumore al seno.

Tra i primi a ricordarla Enzo Miccio, che le ha dedicato un breve messaggio su Instagram: "CI mancherai, Paolina mia". Poi Csaba Della Zorza, che la ricorda rievocando alcuni istanti privati, quotidiani: "Buon viaggio amica mia, riposa in pace. Mi mancherà incrociarti in bicicletta e fermarsi per un caffè insieme nel tuo bar preferito".

A ancora, il ricordo di Alba Parietti, "ciao Paola", il tutto a corredo di una foto che la ritraeva con la Marella in una vacanza a Formentera. La Parietti definisce l'amica "una donna in gamba elegante, capace, divertente, vitale". E ancora: "Hai portato in tv un gusto, uno stile e un’eleganza rari da vedere. Eri una gran signora, grande lavoratrice talentuosa e di te mi rimangono tante chiacchierate divertenti al telefono con affetto e simpatia reciproche, il tuo sorriso, il ricordo di quella serata al mare”.

Quindi il cordoglio di Nicola Savino, Filippa Lagerback, Alessia Marcuzzi e dj Aniceto: "Il paradiso aveva bisogno di un restyling e la più figa degli architetti e degli agenti immobiliari è andata a fare un sopralluogo", scrive quest'ultimo con toccante ironia.

Sconvolte, infine, "le tue ragazze social Claudia e Azzurra", le due che gestivano gli account social di Paola Marella. Il loro saluto arriva sempre dai social: "Abbiamo camminato fianco a fianco per anni, una lunga passeggiata che con il tempo si è trasformata in molto di più: un meraviglioso viaggio tra amiche". Dunque hanno ricordato come "collaborare con te, Paola, non è mai stato solo lavoro: abbiamo condiviso chiacchiere, idee, pensieri e anche sogni". Negli anni, aggiungono, "abbiamo affrontato sfide, celebrato successi e trovato conforto nei momenti difficili. E anche in questi, il tuo sorriso non si è mai spento, la tua positività non ha mai vacillato". Un lungo e sentito post, in cui mettono in evidenza una caratteristica di Paola Marella: "Hai vissuto la vita con una leggerezza che non è mai stata superficialità, ma una forza tranquilla, quella di trovare il bello anche nelle giornate più grigie". Parole dolcissime e cariche di emozione per ricordare una persona semplicemente amata da tutti.