Affari Tuoi, Mara insultata dopo la fine della puntata: "Avete capito come li scelgono"

Ad Affari Tuoi è la serata di Mara e di suo papà Andrea. Nella puntata andata in onda questa serata di martedì 1 ottobre non sono mancati i colpi di scena. La concorrente della Valle d'Aosta ha fatto fuori alcuni pacchi blu nelle prime battute della partita, poi però qualcosa è andata nel verso storto e Mara comincia ad aprire una serie di pacchi rossi che svuotano la parte destra del tabellone. E nel corso della partita la concorrente ha rifiutato diverse offerte da 21.000 euro. Si giunge però all'epilogo. Da un lato il pacco rosso da 300.000 euro e dall'altro 4 pacchi blu. A sorpresa Mara accetta i 21.000 euro nuovamente offerti dal dottore.

La sua scelta si rivela un disastro. Infatti nel pacco che teneva nella mani, Mara ha trovato i 300.000 euro. La reazione però più gelida l'ha avuta il papà che è rimasto senza parole quando la figlia ha tirato su il coperchio del pacco.

E sui social un secondo dopo la fine della puntata si è scatenato l'inferno contro la povera Mara: "Livello di sfiga concorrenti di affari tuoi che accettano 21 mila euro e ne avevano 300 mila nel pacco come avete predetto Tanat", scrive un telespettatore. C'è poi chi esagera e insulta: "Ormai è una certezza: i concorrenti di questa trasmissione sono selezionati per la loro stupidità, non c è altra soluzione. Cara Valle D’Aosta, goditi i tuoi 21mila euro...". Infine c'è chi pensa a nonno Andrea: "Immagina avere fatto due guerre e potenzialmente essere morto di fame e perdere 300.000 euro al nonno stava per prendere un colpo". Chiudiamo con i soliti gufi: "Godo, 300.000", ha scritto un utente. Nulla da aggiungere.