Simona Tagli, confessione a luci rosse sul vip italiano: "Molto dotato, over the top"

“Zequila sì, è molto dotato. Over the top, devo dire. È un vero maschio italiano, forse un po' meccanico": a parlare così dell'attore è stata la showgirl Simona Tagli che, ospite di Giuseppe Cruciani a La Zanzara su Radio24, ha ricordato di essere stata fidanzata con lui per sette anni. Poi la risposta sulla voce secondo cui Zequila sarebbe superdotato. Infine ha aggiunto: "Ora però è fidanzato, ed è diventato fedele. Così dice lui”.

La Tagli, 60 anni, ha poi parlato della sua castità: “Sono casta da diciannove anni, di coglioni ce ne sono tanti in giro e meno se ne vedono meglio è. Ma voglio darvi una notizia, ho deciso di sciogliere questa castità”. E ancora: "La castità è uno stato dell’anima, ho sublimato il concetto di amore soprattutto per una questione religiosa. Ho fatto un voto alla Madonna di Lourdes. Pregavo tantissimo in un momento di dolore e ho fatto questo voto, essendo stata una soubrette”.

Alla domanda sul numero di uomini avuto, la presentatrice tv ha risposto: “Si contano sulle dita delle mani, l’ultimo con cui sono stata è il padre di mia figlia che ha diciannove anni. Ci siamo separati quando è nata la bambina”. "La castità significa che non si masturba nemmeno?", le ha chiesto Cruciani. E lei: “No, nemmeno quello. Il godimento lo trovo nel fare l’artista, non nel sesso. Avevo altri cazzi e mazzi per la testa”.