Elodie, bordata di Ornella Vanoni: "Perché deve fermarsi"

17 ottobre 2024 a

a

a

Un tornado chiamato Ornella Vanoni. La mina vagante di Che tempo che fa è soprattutto la più grande artista della musica italiana attiva, Mina permettendo. Ed è un vulcano di ironie, auto-ironie e giudizi tranchant, colleghi compresi.

A 90 anni ha appena sfornato un nuovo disco, Diverse, e può concedersi il lusso di giudicare i suoi eredi, senza spocchia ma con l'umiltà e la saggezza dei grandi, tra battute e consigli che a qualcuno potrebbero pure apparire un po' urticanti.

"Questa? Ecco perché non la ascolto": Elodie demolita da Katia Ricciarelli, picchia durissimo

Con le giovani Elodie e Ditonellapiaga, per esempio, ha duettato in Ti voglio. Alla seconda, che al Festival di Sanremo dello scorso febbraio aveva duettato con un'altra grande "irregolare" del nostro pop come Donatella Rettore, la signora della musica italiana regala molti elogi. Mentre nei confronti della superstar romana, diventata nel giro di pochi anni da concorrente di Amici di Maria De Filippi a macchina sforna-hit nonché icona sexy, Ornella appare quasi dura: "Elodie deve lavorare ancora sulla voce, dovrebbe fermarsi un attimo e aspettare che le diano la canzone giusta". In altre parole, non deve lasciarsi travolgere dal successo "facile" mietuto in questi ultimi anni.

Elodie? "Spacco frontale e slip" sul palco: caos totale a Tale e quale show | Video

Singolare poi come si intreccino alla vita di Elodie le parole della Vanoni su Marracash, il rapper milanese con cui la Di Patrizi ha avuto una lunga, tribolata storia d'amore negli scorsi anni. "Sono due anni che aspetto di fare una cosa con lui". Ancora però non se n'è fatto nulla: "Sono rimasta male, non si fa vivo. Dice, 'ti chiamo' e sparisce, ma si fa così?", spiega la Vanoni che ha invece parole al miele per Calcutta ("Un giovane che mi piace, ci sa fare") e Mahmood ("Un caro ragazzo").