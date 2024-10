Diletta Leotta? No, non sono collant: si presenta in campo così, social impazziti

30 ottobre 2024 a

Diletta Leotta sta facendo impazzire i social dopo la sua ultima apparizione su Dazn. La conduttrice infatti si è presentata davanti alle telcamere con un paio di stivali che si avvicinano per stile a un paio di collant.

Come sottolinea FanPage, quest stranissime calzature indossate dalla Leotta sarebbero un paio di calzature trompe-l'œil: gli stivali, infatti, sembrano delle semplici décolléte nere indossate con un paio di collant neri velati, ma in realtà sono stivali altri cuissard che arrivano fino alla gonna, detti anche second skin. Il modello Cheopissima di The Attico, realizzato in seta con effetto aderente, ha un décolléte con tacco alto 10 cm. Si tratta nel dettaglio degli stivali Cheopissima, il marchio fondato da Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini.

Questo modello è stato realizzato per la collezione autunno/inverno 2024-2025. Gli stivali costano ben 1690 euro. Un vero e proprio accessorio glamour che non è passato inosservato e che sui social è diventato letteralmente virale con le foto della Leotta chi si susseguono tra i suoi fan. Chissà se la conduttrice indosserà nuovamente queste calzature al prossimo collegamento. Staremo a vedere. Intanto in queste ore gli occhi de tifosi sono tutti puntati su Milan-Napoli decisiva per il campionato. Una sfida trasmessa in chiaro proprio da Dazn. Non accadeva con un match di campionato da ben 28 anni...