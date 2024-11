Dawson's Creek, il dramma di James Van der Beek: "Ho un tumore al colon retto"

04 novembre 2024 a

Un annuncio sconvolge gli appassionati di serie tv non solo americani, ma anche italiani. James Van Der Beek, famoso dopo aver recitato nella serie cult degli anni Duemila Dawson's Creek, ha rivelato di soffirire di cancro del colon-retto.

L'attore, oggi 47enne, ha deciso di uscire allo scoperto parlando della sua delicata situazione di salute in un'intervista alla rivista People dicendosi comunque ottimista per il futuro. "Ho tenuto riservata la diagnosi e ho preso provvedimenti per curare la malattia con il sostegno della mia incredibile famiglia", ha detto Van Der Beek,, che ha anche recitato nella serie C.S.I.

"Ci sono motivi per essere ottimisti e mi sento bene", ha tenuto a sottolineare. In una dichiarazione pubblicata domenica sulla sua pagina Instagram, poche ore dopo la pubblicazione dell'intervista, ha scritto di aver "ricevuto cure che hanno migliorato la salute generale" e di aver intenzione di parlare a lungo "per sensibilizzare l'opinione pubblica".

Van Der Beek ha avuto sei figli dalla moglie Kimberly ed è noto soprattutto per aver interpretato il ruolo di protagonista nella serie tv Dawson's Creek, andata in onda dal 1998 al 2003, insieme ad altri tre attori diventati poi star a Hollywood, anche se con alterne fortune: Joshua Jackson (interpretava Pacey Witter, l'amico-rivale di Dawson Leery), Katie Holmes (Joey Potter, l'eterna fiamma del protagonista, ma soprattutto futura - ex - moglie di Tom Cruise nella vita reale) e Michelle Williams (la tormentata Jen Lindley, sicuramente la più talentuosa del lotto di giovanissimi divi).

Recentemente Van der Beek è apparso come ospite in un episodio di Walker e apparirà in un film, Sidelined: The QB, che uscira' quest'anno.