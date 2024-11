Casa a Prima Vista, Corrado Sassu pronto a lasciare? "Se mi arrivassero altre proposte..."

09 novembre 2024 a

Non solo Casa a Prima Vista. Corrado Sassu non esclude la partecipazione ad altri programmi tv. "È tornata la Corrida e c’è un nuovo Corrado (ride, ndr). Al di là della battuta, se mi dovessero arrivare altre proposte che riguardando le mie passioni non direi di no", dice chiaro e tondo l'agente immobiliare al settimanale Oggi. Un'ammissione che però non è un addio al programma di Real Time. D'altronde le passioni a Sassu non mancano. Tra queste c'è il "cucinare, lo sport, il calcio".

Per il giovane agente il successo è stato a dir poco inaspettato: "È stato strano, nessuno di noi se n’è reso conto subito. Era un programma nuovo, che non esisteva prima. Oggi sono molto felice. Ricevo molto sostegno dalle persone che mi seguono, non è una questione solo di fama. Anche se passeggiare per Roma ed essere continuamente fermato è un’esperienza particolare".

Anche se per Sassu il significato dell'avere successo è ben altro. Ossia "poter passare del tempo di qualità con le persone a cui vuoi bene senza pensieri. Il lavoro serve per ricavarsi dei momenti più belli, per viversi i rapporti con le persone a cui si vuole bene. Io lavoro tanto, ma allo stesso tempo mi creo anche molto tempo libero".