Affari Tuoi, Fabio travolto: "Complimenti, ben ti sta", il gesto che scatena la polemica

Una partita che lascia l'amaro in bocca quella andata in scena ad Affari Tuoi lunedì 25 novembre. Qui, su Rai 1, a sfidare il Dottore c'è il concorrente della regione Lazio, Fabio, e la moglie Giordana. Dopo diversi alti e bassi, il Dottore propone il cambio, che però la coppia rifiuta Aprendo il pacco di Massimo, il tassista ‘ballerino’, se ne vanno anche i 100mila e di cifre molto alte restano sul tabellone i 75mila e 50mila euro. Fabio a quel punto trova anche i 30mila euro e il Dottore offre 20mila euro per non fare un tiro.

Un'offerta che moglie e marito rifiutano, stupendo anche Stefano De Martino. Ecco allora che il gioco prosegue: il concorrente apre il pacco 3. Risultato? Ci sono i 50mila euro, ma la speranza è l'ultima a morire visto che in ballo ci sono ancora i 75mila. La nuova offerta del Dottore è di 20mila euro e il concorrente sembra vacillare: "Prima di prendere una decisione volevo ringraziare chi sta dietro le quinte che ci aiuta nel programma, ovviamente ai pacchisti e a te che ci fai sentire in una grande famiglia. Siamo fortunati perché abbiamo una famiglia numerosa, amici veri e le bambine". "Se non esce lo 0 io sono fuori servizio, mi dispiace", commenta il conduttore quando la moglie del concorrente dice: "Vorrei che Stefano ballasse, vengo qua e non balla".

La coppia decide allora di accettare l'offerta portandosi a casa i 20mila euro. Peccato però che nel pacco di Fabio ci siano 75mila euro. Un colpo di scena che getta lo studio nello sconforto. A mettere il dito nella piaga, i telespettatori. "E anche stasera vince il dottore", commenta un utente del web che dà inizio alla polemica. "Il dottore gli ha messo paura e ci sono cascati completamente, in questo gioco ci vuole anche coraggio e non lo hanno avuto", "Bastava avere un po' più di coraggio, ne ha persi 55k", "Complimenti per la giocata finale. Come buttare 75000€", "Ben ti sta! Non sai giocare". E ancora, attacca qualcuno: "Meno il 20 % hanno accettato 16000 euro e mi sa che sono pure gettoni d'oro. Se restavano a casa riposavano era meglio".

