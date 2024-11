Casa a Prima Vista, "quando ci sentiamo sole": Ida Di Filippo e Marianna D'Amico, clamoroso video sul divano

27 novembre 2024 a

a

a

Casa a Prima Vista, lo show in onda su Real Time, è diventato uno dei programmi più seguiti dai telespettatori italiani. Molti sognano infatti di poter un giorno acquistare uno degli appartamenti mostrati nel corso della trasmissione. E perché no, tanti ambiscono che la dimora sia presentata proprio dalle star della tv. Gli agenti immobiliari dello show sono tra i volti più noti dei palinsesti televisivi. Grazie anche al loro attivismo social e alla loro personalità accattivante.

Ida, Marianna, Gianluca, Blasco, Corrado e Nadia sono stati in grado di crearsi un seguito social non indifferente. Grazie alla loro simpatie, sono letteralmente entrati nelle case degli italiani, mostrando anche le loro dimore private che, in molti casi, riflettono anche la loro personalità e i loro gusti personali. In più, nella vita reale sono anche amici: si frequentano fuori dallo show e intrattengono il loro pubblico con gag tutte da ridere.

Ecco com'era Nadia Mayer prima del successo in tv: spuntano le (impensabili) immagini | Guarda

Ida Di Filippo e Marianna D'Amico sono molto legate. Ieri, martedì 26 novembre, hanno pubblicato una storia su Instagram dove hanno citato Gianluca Torre. Le due agenti immobiliari si sono filmate sul divano di casa con in mano un "santino" che raffigura proprio Torre. "Quando io e la mia amica Marianna ci sentiamo sole perché ci manca Gianluca Torre, lo teniamo vicino vicino - ha detto Ida di Filippo -. Biscottino ci manchi. Ma dove sei? Che carino però, così sembra più un santino. Gianluca, protettore di tutti gli agenti immobiliari".