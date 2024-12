Casa a Prima Vista, clamorosa confessione di Marianna D'Amico: "Chi è la mia collega preferita"

05 dicembre 2024 a

a

a

In attesa della nuova stagione di Casa a Prima Vista - che dovrebbe riaprire i battenti il prossimo anno - le star del programma in onda su Real Time stanno intrattenendo i propri fan sui social network. Ida Di Filippo e Marianna D'Amico, oltre a essere due dei volti più apprezzati dello show, sono anche molto amiche. Le due agenti immobiliari si divertono tantissimo pubblicando delle storie o dei post su Instagram. E grazie ai loro contenuti social, i telespettatori italiani riescono a conoscere alcuni dettagli più nascosti delle loro beniamine.

In uno degli ultimi reel pubblicati, si vedono Ida DI Filippo e Marianna D'Amico intente a svagarsi sul divano. Le due agenti immobiliari si stanno intrattenendo con un gioco sul loro smartphone. In cosa consiste? In pratica, a turno devono dimostrare all'altra di conoscere tutti i segreti di Casa a Prima Vista. "È una caratteristica delle docce col gradino...", suggerisce Marianna. "Walk-in", risponde Ida. "Cosa faccio quando vado in una casa?", domanda Ida. "Gli spaghetti a vongole", replica Marianna.

Casa a Prima Vista, beffa delle beffe: cos'è successo a casa di Ida De Filippo, l'agente immobiliare più famosa d'Italia

Ma poi a un tratto, Ida Di Filippo sottopone l'amica a un quesito difficile. L'agente immobiliare chiede a Marianna chi sia la sua collega preferita. "Mariana", risponde lei un po' spaesata. "Poi ci sarebbe anche un maschio", continua Ida. "Biscottino", replica lei. Ma di chi si tratta? Ebbene, dietro a questo soprannome si nasconde Gianluca Torre, grande amica sia di Ida sia di Marianna. E lo stesso agente immobiliare si è fiondato sotto il reel pubblicato dalle due per commentare con un cuoricino rosso.