Ballando, il siluro di Milly Carlucci contro Guillermo Mariotto: "Non so perché lo abbia fatto"

Terminata questa edizione sui generis di Ballando con le Stelle, è già tempo di bilanci per Milly Carlucci. La conduttrice, in un'intervista rilasciata a Chi, ha dato le pagelle ai concorrenti di questa annata. Una stagione caratterizzata da grande seguito in termini di ascolto, ma anche dalle polemiche dopo gli addii di Angelo Madonia e di Guillermo Mariotto. "È stato un fulmine a ciel sereno", ha spiegato la Carlucci ricordando che il giudice aveva deciso di andarsene per "salvare una situazione di pericolo nella maison che dirigo".

"Al principio - ha dichiarato la conduttrice - abbiamo pensato a una 'mariottata' teatrale. Dopo che ha abbracciato Amanda, è sparito con lei. Facevo cenni per capire dove fosse finito, e da dietro le quinte mi dicevano 'È in zona interviste con Amanda, tornerà'. Non si vedeva, poi mi hanno detto 'Ha preso il motorino e se n'è andato'. La conduttrice ha rivelato di aver pensato che si fosse sentito male, "ma non so ancora perché l'abbia fatto. Domenica ho riposato tutto il giorno, ho staccato. Gli ho lasciato il tempo per riprendersi", ha aggiunto. Il rapporto non si sarebbe incrinato dopo quanto accaduto, la Carlucci ha infine ammesso: "Ci vogliamo un bene immenso, sono la sua seconda mamma. E una mamma ti deve dire le cose come stanno".

Poi c'è il capitolo Sonia Bruganelli. "Di Sonia posso dire - ha ribadito Carlucci - che al di là del suo carattere e delle polemiche, è stata una combattente: tanto di cappello di fronte a una donna che, con tre costole rotte, va avanti a ballare. Voglio rendere omaggio alla sua forza di volontà, che la mette nel novero delle campionesse sportive".