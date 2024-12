L'Eredità, telespettatori in rivolta contro Christian: "Spudoratamente favorito". Cosa è successo

06 dicembre 2024 a

a

a

Venerdì 6 dicembre è andata in onda una nuova puntata di L'Eredità, il quiz show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Nonostante siano passate diverse settimane, non si placano le polemiche dei telespettatori contro il campione in carica Christian. In tanti sui social denunciano una sorta di gioco sporco messo in atto dagli autori del programma. Secondo la loro teoria, Christian verrebbe favorito di continuo. Il tutto a discapito degli altri (ignari) concorrenti.

"Christian sarà pure bravo - ha scritto su X Mariangela -, ma è spudoratamente favorito quando deve dare la sfida con le parole". "Che il campione è insopportabile è già stato detto?", ha commentato con tanta ironia un altro utente. Insomma: Christian, nonostante le sue schiacciati vittorie, non riesce proprio a entrare nel cuore dei telespettatori italiani.

Anna sbaglia e a L'Eredità è un massacro dopo i titoli di coda: "Cani e porci..."

Addirittura alcuni, per protestare contro la presenza continua di Christian, minacciano di boicottare L'Eredità. "Comunque mi è passata proprio la voglia di vedere un quiz in cui si deve chiaramente favorire sempre lo stesso concorrente per puntate e puntate, ogni anno la stessa storia...", ha scritto un altro utente su X. Una scelta, forse drastica, che però non può lasciare sereno Marco Liorni e tutti gli autori de L'Eredità.