Il Volo, l'attacco durante Tutti per uno in tv: "Insopportabili", chi rosica (assai)

Una certezza. Altro trionfo sabato 7 dicembre su Canale 5 in prima serata, per la replica della seconda serata de“Il Volo – Tutti per uno”, lo spettacolo organizzato all’Arena di Verona per festeggiare i 15 anni di carriera di Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble. Uno spettacolo che ha appassionato i fan del trio dei tenorini che si sono esibiti con diversi artisti sul palco. Una scaletta infinita accompagnata da diversi duetti insieme ad esempio a Gianna Nannini, Umberto Tozzi ma anche Giuliano Sangiorgi dei Negramaro.

Una serata dove la musica è stata l'unica protagonista dello spettacolo con brani de il Volo ma anche della grande tradizione della musica italiana con uno speciale tributo a Domenico Modugno.

E su X i fan che hanno seguito la serata hanno di fatto commentato minuto per minuto lo show: "Un amore così grande verso tre ragazzi che sono un autentico Capolavoro. -Scusate ma ci voleva-", ha scritto un utente. E ancora: "Alla prima della scala preferisco la seconda dell'arena", ha scritto un altro utente ironizzando sulla prima della stagione scaligera. Ma come sempre c'è chi deve seminare veleno: "Ma sto concerto de Il Volo che roba è? Una prova di capodanno?", "Penso che più insopportabili, più antipatici e più sopravvalutati de il volo (passavo da canale5, cambiato subito canale)". La fiera dei rosiconi.