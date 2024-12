Striscia La Notizia, Ricci risponde a Pier Silvio Berlusconi: "Il programma sta risalendo"

12 dicembre 2024 a

Antonio Ricci commenta le parole dell'ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, che non ha escluso l'ipotesi di cambiamenti sul palinsesto per la prossima stagione.

Tra i programmi di cui ha parlato anche Berlusconi c'è Striscia La Notizia. L'ad di Mediaset ha affermato: "È innegabile che oggi Striscia la Notizia è in un momento diciamo così faticoso. Sono 37 anni di storia, è anche abbastanza normale. Succede. Io parlo con Antonio Ricci, abbiamo un ottimo rapporto, io sono fiducioso che trovi la strada per tornare a crescere. Conto di continuare a lavorare con Antonio Ricci. Poi in futuro chi lo sa. Che in futuro ci possano essere anche altri prodotti e un’alternanza di prodotto come avviene per il pre-serale sia per noi sia per la Rai non lo escludo, ma ad oggi conto sul lavoro che Antonio Ricci sta facendo per rialzare almeno di un pò il risultato di Striscia".

La risposta di Ricci è arrivata nel pomeriggio: "Sono tranquillissimo perché questi sono momenti vissuti di già. Striscia sta pian piano risalendo e tutti noi stiamo lavorando con la solita serietà. Controllando i dati d'ascolto, al 99,9% Striscia è la trasmissione più vista della serata di Canale 5, superando i programmi che la seguono e che per di più non hanno come controprogrammazione il 'fenomeno' dei pacchi". "Nel futuro, - ha aggiunto - per rendere più attrattiva l'offerta, ci sarà da lavorare parecchio sulla qualità dei programmi in prime time, prima che la Rai si riorganizzi anche in questa fascia", conclude Ricci.