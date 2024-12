Casa a Prima Vista, Corrado Sassu esce allo scoperto: "Cosa mi spaventa delle case"

15 dicembre 2024 a

a

a

Corrado Sassu, Nadia Mayer e Blasco Pulieri fanno parte del team romano di Casa a Prima Vista, il popolare show in onda su Real Time. Gli agenti immobiliari sono tra i volti più noti del programma, ma sono anche molto attivi sui social. Questo permette loro di avere grande seguito e di attirare su di sé tanti telespettatori affamati di ogni curiosità della loro vita privata e del loro mestiere.

Fq Magazine ha deciso di intervistare i tre agenti immobiliari romani prima che inizi la quarta stagione di Casa a Prima Vista. A loro è stato chiesto: "Cosa non ci deve essere in una casa da mettere in vendita?". E Corrado Sassu non ha avuto la minima esitazione a rispondere alla curiosità.

"Tu sei un maledetto!". Clamoroso Corrado Sassu, lo sfogo contro Gianluca Torre: ecco il video | Guarda

"Non ci spaventano le case molto vecchie - ha spiegato l'agente immobiliare -. Ma ci spaventano le case tenute male o abbandonate. Sempre che la famosa frase inflazionata: 'Non c'è mai una seconda per dare una buona prima impressione', la casa si compra prima di stomaco e poi di tasca. Quindi quei sette secondi in cui il cliente entra sono fondamentali. Se qualcosa si dovesse presentare male, o magari che ha un cattivo odore o è disordinata... un conto è vecchia, un conto è malmessa. Quindi, se ci fosse un immobile del genere - ha poi concluso -, consigliamo sempre ai proprietari di investire un po' di tempo e denaro per cercare di renderla per lo meno presentabile". "Io faccio sempre notare una cosa che, al di là della zona - il parere, invece, di Nadia Mayer -, io personalmente non potrei mai vivere in una casa buia".