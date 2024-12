Ballando, Guillermo Mariotto fatto a pezzi dopo la diretta: "Vergognati, cafone!", "Ma un po' di dignità ce l'hai?"

16 dicembre 2024 a

Guillermo Mariotto è tornato a Ballando con le Stelle. Dopo la polemica dei giorni scorsi, il giudice è stato riammesso all'interno della trasmissione di Rai 1 con - ha tenuto a precisare la conduttrice Milly Carlucci - "un cartellino giallo". Ma quello in tv non è stato l'unico ritorno per lo stilista. Mariotto ha infatti riaperto il suo profilo Instagram.

Eppure l'accoglienza non è stata delle migliori. "Dovevi essere mandato via come Madonia!!! Due pesi due misure", "Vergognati!!! Cafone e maleducato", "Ma un po' di dignità ce l'hai? Solo uno come te poteva tornare". Ai telespettatori il caso scoppiato in Rai subito dopo la sua fuga dalla diretta del 30 novembre e la denuncia di presunte molestie ai danni di un ballerino della trasmissione avanzata da Striscia la Notizia non è andato giù.

Per non parlare poi del nuovo fuorionda diffuso dal tg satirico di Canale 5. Nel filmato si vede lo stilista nel backstage, mentre la conduttrice sta spiegando i motivi per cui la produzione di Ballando ha deciso di fare tornare il giudice in trasmissione. Proprio qui si vede Mariotto con il microfono aperto pronunciare quella che sembra una parolaccia: "Che figlia de 'na mign***". A chi si rivolge non è dato sapersi, ma certo è che la polemica può solo aumentare.