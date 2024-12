Affari tuoi, Jessica travolta dagli insulti a puntata finita: "Ma se ha 4 lauree come dice..."

19 dicembre 2024 a

a

a

Una "parabola morale" ad Affari tuoi, almeno a giudicare dai commenti sui social di molti telespettatori: Jessica non accetta l'offerta del Dottore da 15mila euro, resta a bocca asciutta, va alla Regione fortunata e per due volte fallisce il colpo, tornando a casa a mani (e tasche) vuote.

Non è fortunata la concorrente del quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, ma lascia un insegnamento: "Mi spiace per le ragazze, però nessuno che si accontenti... - scrive su X un utente, in tempo reale - 15mila, di questi tempi, sono grasso che cola".

"Zitti, sto lavorando": De Martino sbotta con il pubblico: senza precedenti ad Affari tuoi | Video

Jessica, maschera a teatro a Macerata, dalle Marche, è accompagnata in studio dalla sorella Sara, che per prenderla in giro per la grande passione per lo studio l'ha soprannominata "Giacomina Leopardi". "Ma a differenza sua la gobba ancora non ce l'ho", spiega l'ex pacchista. Simpatica, spigliata, ma poco avveduta.

"Troppo difficile". Stefano De Martino si lamenta in diretta: cosa accade con Maria

"Per una volta che il Dottore aveva offerto il cambio per aiutarle... nisba", sottolinea un appassionato. "La marchigiana niente, va a casa con 0 euro. Ma se ha 4 lauree come dice che, voleva anche i soldi?", "Il Dottore sta recuperando tutti i soldi persi all’inizio", "Non bisogna fidarsi di Stefano", "Comunque inizierei a fare pensieri sulle prime offerte, quei 40.000 euro iniziali non erano da buttare via in due secondi".