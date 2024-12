Elodie, la confessione a luci rosse su Andrea Iannone: "Quando entra sudato nel box..."

21 dicembre 2024 a

Elodie si racconta a tutto tondo. Da anni in coppia fissa con Andrea Iannone, la cantante non nasconde di avere paura della velocità. "Anzi - sottolinea - la odio. In auto gli chiedo di non superare i limiti di velocità. Anche il rombo del motore mi mette ansia. Però c’è un lato positivo". Quale? "Lo accompagno spesso alle gare e quando torna ai box tutto sudato lo trovo molto sexy", è la confessione privatissima affidata al Corriere della Sera.

Del suo rapporto con il pilota, Elodie ha parlato anche a Repubblica: "Ammetto di esserne innamorata, ammiro Andrea per la sua onestà e sensibilità. Lo stimo, mi piace tutto di lui, anche il suo odore". Poi l'artista si sbilancia: "Comincio ad avere un’età, ho una relazione stabile. Oggi un figlio è nei miei pensieri". In attesa di Sanremo, Elodie torna sulla sua prima volta: "Dopo il Festival 2017 non sapevo più cosa fare. Mi sentivo appesantita, mi sembrava di essere mia zia e non volevo sentirmi quel peso addosso. Piuttosto che continuare così sarei tornata a fare la cubista. Volevano fare di me una Mia Martini a 25 anni e io volevo essere leggera e felice".

E così è stato e non senza critiche. Spesso infatti giudicano Elodie per le sue esibizioni piuttosto che per le sue capacità. Ma la diretta interessata non ci sta: "Dovrebbero ascoltare le canzoni. Chi mi critica non sa chi sono: 'stai zitta e canta, tanto sei sempre nuda'. Mi diverte provocarli e le offese non mi arrivano più addosso come una volta. Mi spiace per chi è orrido. Se lo incontrassi gli consiglierei di affrontare il proprio malessere e lo abbraccere".