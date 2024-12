Il Volo, "Natale ad Agrigento" è un caso: "Chi spunta tra il pubblico"

26 dicembre 2024 a

Clima gelido sui social, polemiche roventi quasi quanto la temperatura a cui è stato registrato, la scorsa estate, il "concerto di Natale" de Il Volo ad Agrigento.

L'evento siciliano è stato il grande appuntamento della Vigilia su Canale 5, stravincendo la sfida degli ascolti del 24 dicembre. Già da ore prima, però, su X non si faceva che parlare di come il "live" fosse andato in scena in agosto, in una Agrigento alle prese con vento e caldo, e con i telespettatori costretti dall'organizzazione a indossare abiti invernali. Un "dress code" sadico, soprattutto se visto ora che siamo all'inizio dell'inverno.

Anche dopo la messa in onda, sull'ex Twitter è stata un tempesta mediatica che ha travolto le ugole degli ex baby tenori Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, al di là degli sfottò e delle critiche, spesso troppo severe, sono senza dubbio tra gli artisti italiani più famosi nel mondo.

Il pubblico 'invernale' che ha assistito al concerto de #Ilvolo ad Agrigento registrato il 31 agosto. pic.twitter.com/bscKIidzZI — LALLERO (@see_lallero) December 24, 2024

"Il clima di Agrigento è davvero fantastico! Il Volo, che a parte gli scherzi, sono un bel trio...", commenta un utente. E ancora: "Il concerto di Natale di Il Volo registrato il 31 agosto, con un caldo asfissiante ad Agrigento, pubblico con abiti invernali. Molto criticato dai social e io mi unisco alla critica perché è una grossa presa in giro. Ma oggi il mondo va così, è tutta finzione e opportunismo", "Coloro che nutrono parole d'odio nei confronti de Il Volo sono gli stessi che sono andati in chiesa in questi giorni e magari esaltano la Pausini", "Ho visto la fine quando hanno augurato Buon Natale, nel frattempo qualcuno tra il pubblico aveva la camicia madida di sudore e gente disidratata che cercava di sventolarsi di nascosto".

Clamoroso al concerto de Il Volo su Canale 5: chi è stato cacciato, esplode la polemica

"A me fa spaccare pensare che Natale ad Agrigento de Il Volo sia stato registrato mentre avevamo ancora tutti le chiappe a mollo e loro dovevano fingere di esaltarsi con O Tannenbaum", si legge ancora. "Caspita che vento che c'era al concerto de Il Volo ad Agrigento, chissà che freddo, spero abbiano offerto una cioccolata calda agli spettatori". Qualcuno, però, fa notare una verità inoppugnabile: "Nessun giornalista falso o notizia falsa può danneggiare il successo de Il Volo. Gli ascolti sono sempre alti!".

"Ma voi li vedete?", "Non rompete i cog***": concerto de Il Volo su Canale 5, si scatena l'inferno

In effetti il live in differita ha vinto la sfida con 3 milioni e 70mila telespettatori in prima serata su Canale 5, con il 22,70%, davanti a Una poltrona per due su Italia 1 (un altro classico "in prima visione", si scherza, che su Italia 1 ha totalizzato 2,408 milioni per il 17,20%). Mediaset ha così travolto la Rai, ferma con Le note del Natale su Rai 1 all'11,70% e 1 milione e 711mila spettatori.