Mara Venier fa calare il gelo alla festa in casa: "Che altro vuoi, la f***ca?". Chi fugge

Grosso imbarazzo a casa di Mara Venier, in una delle tante serate di festa organizzate dalla conduttrice di Domenica In nella sua casa di Roma. A ricordare l'aneddoto, decisamente particolare, è Claudio Sabelli Fioretti, uno dei giornalisti più rispettati d'Italia e famoso insieme al collega Stefano Lorenzetto per essere uno dei più spietati e preparati intervistatori dello Stivale.

Dopo aver imperversato tra i vip della politica, dello spettacolo e del costume per anni, Sabelli Fioretti ha pubblicato il libro Amascord, "ispirato a fatti realmente accaduti" come recita il sottotitolo.

Uno di questi aneddoti, come anticipato, riguarda proprio Zia Mara ed è decisamente spiazzante. "Andai a intervistarla a Roma, nella casa dove abitava allora, a Campo de' Fiori - ricorda il giornalista in un estratto pubblicato da Dagospia -. Fu molto gentile. Prenotò per me una camera in un albergo dall'altra parte della piazza e mi invitò, la sera prima, a una festa caciarona in casa sua".

"C'era un sacco di gente che oggi non ricordo più, ricordo solo Clemente Mastella, Massimo Giletti e Rita Dalla Chiesa. Chiasso, casino, risate - prosegue Sabelli Fioretti, con il racconto che si fa sempre più piccante -. Lei era seduta a capotavola e mangiava circondata da gente schiamazzante. Tutti erano su di giri. A un certo punto sentii, come da lontano, Mara che urlava. «A Sabbé, ti ho trovato tutto, da dormì, da magnà, da stà in compagnia. Che cosa voi ancora? La f***ca?»".

"Scoppiò una clamorosa risata - conclude l'autore -. Tutti ridevano come matti. Io no. Da quel momento stetti zitto. E alla prima occasione me la svignai. Sono sempre stato un ragazzo timido. Quella serata, nonostante la memoria che mi abbandona, non la dimenticherò facilmente". E, immaginiamo, neanche i lettori.