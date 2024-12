Affari tuoi, Alessandro sconvolto: "Possiamo riniziare?", cosa spunta dopo i titoli di coda

29 dicembre 2024 a

A un certo punto della serata l'elegantissimo Alessandro "alias Beautiful alias Vacanze di Natale", come lo presenta Stefano De Martino, si toglie anche la giacca e resta in camicia bianchissima e cravatta, ma la sua partita finisce comunque in disgrazia.

Grande delusione ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1. Il concorrente del Veneto, arrivato 27 puntate fa dalla provincia di Verona e accompagnato in studio dalla figlia Francesca, ha scoperto di avere 75mila euro in mano ma ha cambiato il suo pacco rosso con uno blu. E alla fine si arriva alla Regione fortunata, che per il povero Alessandro è però sfortunatissima: non la azzecca e se ne torna a casa a tasche vuote.

"La peggior partita dell'anno, probabilmente, anche perché Ridge ha sempre pescato pacchi sostanziosi... peccato", commenta un utente in tempo reale su X. "Comunque 3 sere di fila alla regione fortunata senza vincita direi bene ma non benissimo". Qualcuno sospetta che dietro ci sia un disegno preciso: "Zitto zitto Affari tuoi sta aggiustando il budget. Le ultime settimane hanno una media di circa 10.000€ a puntata, che vanno a bilanciare le cifre stratosferiche di alcune settimane di settembre-ottobre (week 4 addirittura a 96.500€ di media). 3 regioni fortunate di fila a 0€".

"Lui chiama i 300k e la figlia i 200k. Un record!", nota un altro telespettatore che condivide un mitico meme di Lino Banfi: ""Mi battezzo contro il malocchio. Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio". "Onestamente pensavo in una puntata allegrissima e invece Alessandro è rimasto folgorato dall’inizio e non si più ripreso…", nota un altro a proposito del primo pacco chiamato, con 300mila euro bruciati e il secondo chiamato dalla figlia, con 200mila. "Possiamo riniziare?". domanda sconcertato il concorrente, visibilmente scosso. "Fortunatamente Stefano ha fatto il miracolo, tenendo su la puntata".