Mara Venier, "gente di m***a": l'ultima punta del 2024 di Domenica In finisce tra gli insulti

Non poteva finire peggio, perlomeno leggendo i commenti dei telespettatori, il 2024 di Domenica In. L'ultima puntata dell'anno dello show domenicale di Rai 1 condotto da Mara Venier è infatti subito accolto da un coro di critiche assai feroci, e decisamente esagerate, per il parterre di ospiti in studio.

Critiche, peraltro, già ribadite spesso nelle ultime settimane dai telespettatori più esigenti ma che non sembrano avere ripercussioni negative sugli ascolti, sempre all'altezza delle aspettative. Una minoranza rumorosa, insomma, ma pur sempre una minoranza.

"Fabio Fazio non c'è e il tavolo si trasferisce da Zia Mara" è il commento più morbido del lotto. Poi si parte con la sarabanda di contumelie varie. "Sta Rossella potrebbe anche andare a quel paese! Persona inutile che va in trasmissioni a spettegolare". "La solita gente di m***a, amici della Venier! Va in pensione ci hai rotto le pal***e!", "C’era una volta una Domenica In che faceva divertire le famiglie, sorridere e riflettere. Adesso c’è il programma di punta di TeleMeloni. Uno schifo di contenitore che fa impallidire ogni altro programma trash degli ultimi 20 anni. Poveri noi, povera Italia", "A me Domenica In cringia TANTISSIMO. Sembra un ospizio (con tutto il rispetto)".

Poi nel mirino ci finisce Sonia Bruganelli: "Ma perché è sempre inopportuna e deve costantemente mettere in ridicolo l'ex marito?", "Mamma mia Sonia Bruganelli sta alla frutta proprio... Paolo Bonolis si sarà dato proprio a gambe e giustamente". Qualcuno, quasi incredibilmente, difende l'ex Lady Bonolis: "Per la prima volta do ragione alla Bruganelli!! Co sto casino ai Pesci ci arriviamo al TG delle 20 e poi 2 parole gli fate dire!!!". Ma si parla dell'oroscopo di Paolo Fox per il 2025...