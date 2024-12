De Martino, la confessione su Belen: "Dopo tre giorni già mi faceva gettare il sangue"

29 dicembre 2024 a

"Stavamo insieme da tre giorni. Lei si stringeva a me sul sellino della moto… io avevo 22 anni”: Stefano De Martino, durante il suo spettacolo a teatro "Meglio stasera", ha raccontato dell’incidente in moto con Belen Rodriguez nei primi giorni della loro storia. Lo scontro con un furgone li fece finire sull’asfalto e poi al pronto soccorso. “Lei con pochi graffi, io con ferite profonde - ha spiegato il conduttore -. Ma medici e infermieri accorrevano tutti al suo capezzale, ginecologi compresi”. Infine, scherzando ha aggiunto: "Dopo tre giorni di fidanzamento, già mi faceva gettare il sangue”.

In un'intervista al Mattino, invece, De Martino ha parlato di un aneddoto con il regista Paolo Sorrentino. Quest'ultimo lo aveva scelto per un ruolo nel film Parthenope. Stefano avrebbe dovuto interpretare un boss, ma la parte è stata poi affidata all’attore Marlon Joubert. “Mi aveva chiamato per il ruolo del boss - ha raccontato il conduttore - poi è sparito”. Nonostante questo, la carriera dell'ex ballerino va a gonfie vele: conduce con successo Affari Tuoi su Rai 1 e a partire dal 28 gennaio sarà protagonista della nuova stagione di Stasera tutto è possibile, dagli studi Rai di Napoli. A completare il tutto c'è la sua passione, il teatro. A tal proposito ha detto: "Vengo dalla danza, nasco performer".