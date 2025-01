Affari Tuoi, Stefano De Martino svela in diretta il volto del dottore: "Nessuno sapeva chi fosse"

03 gennaio 2025 a

a

a

Venerdì 3 gennaio è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Subito a inizio trasmissione, il presentatore ha annunciato la new entry in rappresentanza della Regione Sicilia. Si chiama Alessia, fa la content creator e viene da Messina. Poi l'annuncio della concorrente della serata. In rappresentanza della Regione Piemonte, ha giocato Elena. La ragazza fa l'infermiera, viene da Vercelli e gioca col pacco numero 6. La splendida donzella è fidanzata da tre anni con Andrea. I due si sono conosciuti in ospedale e lui l'ha approcciata grazie a un antibiotico. "Galeotto fu l'antibiotico e chi lo prescrisse", ha commentato De Martino.

A sorpresa, Stefano De Martino ha mostrato ai suoi ospiti in studio e a tutti i telespettatori a casa il volto del fantomatico Dottore. Una scelta che ha fatto letteralmente impazzire i social. "È da vent'anni che c'era un alone di mistero sul dottore di Affari Tuoi. Non si sapeva chi fosse, che faccia avesse. Stefano De Martino dopo cinque mesi di conduzione", ha commentato un account su X.

È da vent'anni che c'era un alone di mistero sul dottore di #affarituoi. Non si sapeva chi fosse, che faccia avesse.

Stefano De Martino dopo cinque mesi di conduzione: pic.twitter.com/zMrzY1KzmY — little postcard (@ErikaLovesBrit) January 3, 2025

Ma c'è anche chi ha apprezzato moltissimo la scelta della nuova pacchista della Regione Sicilia. "Ma perché le ragazze siciliane sono tutte così belle??? Ho un debole", ha commentato su X Federico.