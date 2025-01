Sanremo 2025, la 'zampata' di Stefano De Martino: "Sono impegnato a Torre del Greco"

07 gennaio 2025 a

Stefano De Martino è stato ospite del programma La Volta Buona nella puntata trasmessa lunedì 6 gennaio. In occasione della serata dell’Epifania, il conduttore è stato poi protagonista, ovviamente alla conduzione, di una puntata speciale in diretta di Affari Tuoi, dedicata alla Lotteria Italia 2025. Intervenendo in collegamento con Caterina Balivo, De Martino ha parlato del successo del suo show, di Sanremo e di alcune voci di gossip che lo avevano associato a Carmen Russo.

Iniziando l'intervista, la Balivo ha condiviso con il pubblico un dato sorprendente: quest’anno sono stati venduti 2 milioni di biglietti della Lotteria Italia in più rispetto all’edizione precedente. Subito dopo, ha chiesto a De Martino come stesse vivendo il boom di popolarità di Affari Tuoi, programma che ha ereditato da Amadeus nel 2024: “Non potrei chiedere di più, andare in onda tutti i giorni è la cosa più bella del mondo, mi diverte. Avere l’affetto del pubblico è davvero speciale”, ha dichiarato il conduttore.

La Balivo ha poi voluto sapere quali fossero i suoi progetti durante la settimana del Festival di Sanremo, previsto dall’11 al 15 febbraio. Con un sorriso, ha chiesto: “Sei impegnato a Torre del Greco o Sanremo?”. De Martino, con una battuta, ha lasciato intendere che non sarà coinvolto direttamente nell’evento musicale: “Sono impegnato a Torre per guardare Sanremo”. Subito dopo ha voluto chiarire una piccola gaffe della conduttrice: “Ci tenevo a dire che sono nato a Torre del Greco ma cresciuto a Torre Annunziata”. Insomma, De Martino guarderà il Festival da casa sua.

Durante l’intervista, nello studio era presente anche Carmen Russo, la quale, in una recente intervista al settimanale Nuovo, aveva ironizzato su un presunto flirt con De Martino: “Dicono che io abbia un flirt con De Martino”. Un rumor del tutto infondato, che il conduttore ha scelto di commentare con la sua solita ironia: “C’è una mia ex fiamma in studio, Carmen, che ha anche detto che avevamo una relazione clandestina. C’è sempre un fondo di verità, anche nelle fake news, ma in realtà c’è stato uno scambio di persona, la tresca ce l’avevo con Enzo Paolo Turchi (il marito, ndr)”. De Martino, dunque, ci scherza su con invidiabile ironia.