Domenica In, Giucas Casella fuori controllo: "Stai zitta", urla contro la compagna e cade dalla sedia

Giucas Casella senza freni. Ospite di Mara Venier nella puntata di Domenica In, l’illusionista ha scatenato l’ilarità dei presenti con una serie di siparietti prima con la conduttrice e poi con la moglie Valeria Perilli. "Vuoi sapere del nostro primo incontro? Non me lo ricordo Mara, non me lo ricordo!", ha subito messo le mani avanti Casella mentre la consorte ricordava: "Presentavo una premiazione quando lo vidi per la prima volta e devo dire che all’inizio non mi diede emozioni eccezionali. Però era gentilissimo, aveva una bontà interiore… Poi scoprii queste mani; appena mi sfiorava sentivo una corrente…".

Immediate le risate in studio, che sono proseguite quando la conduttrice di Rai 1 ha interrotto la Perilli per lasciare il racconto all’illusionista che però continuava a ripetere di non avere ricordi in merito e bacchettava verso la consorte: "Ma perché parli sempre? Stai zitta".

Finita qui? Niente affatto: in un momento di pura euforia, Giucas Casella è cascato dalla sedia. Ancora una volta la gag si è conclusa con delle grosse risate da parte di tutti i presenti in studio. "Sono preoccupata, stai bene? Ti vedo rincogl**nito", ha poi concluso la Venier in riferimento ai problemi di memoria del suo ospite.