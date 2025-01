Domenica In, Toni Servillo non si presenta: "Cos'è successo dietro le quinte", un grosso caso in Rai

12 gennaio 2025 a

"Lui era venuto, era qui con noi". A raccontare cosa accaduto dietro le quinte di Domenica In, dove Toni Servillo ha dovuto andarsene prima del dovuto, sono stati Ficarra e Picone. Il duo ha spiegato a una Mara Venier stupita, che l'attore "è dovuto andare via perché aveva un impegno e visto che ci sono stati troppi ritardi sulla scaletta, non poteva rimanere oltre. Ci teneva tantissimo e non mancherà di tornare. Ci sono state incomprensioni di orario. Tra meno di un'ora ha uno spettacolo al Teatro Argentina".

La stessa Venier si era preoccupato per l'addio improvviso: "Pensavo dovesse andare via per le 16:15, invece erano le 15:45. Mo vado a teatro Argentina e lo aspetto all'uscita. Ma era arrabbiato? Speriamo di no". Da qui la decisione di telefonarlo. "Io ti chiedo scusa - ha immediatamente detto la conduttrice a Servillo -, c’è stato un errore di comunicazione, è colpa mia. Ti chiedo scusa! Stiamo parlando di te".

Ma Servillo non ha incolpato nessuno: "Non fa niente Mara, a me dispiace molto, ma io tra meno di un’ora inizio lo spettacolo a teatro. Ci sarà un’altra occasione. A presto!". Insomma, un disguido inaspettato che avrà però creato non pochi disagi alla programmazione.