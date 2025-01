L'Eredità, la proposta clamorosa alla professoressa: "Linda, sei la persona della mia vita"

16 gennaio 2025 a

Giovedì 16 gennaio è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. "Buonasera Italia, accendiamo i motori", ha esclamato il presentatore, che ha colto l'occasione per salutare Veronica, la neo campionessa. Con lei, hanno giocato come concorrenti Abdullah da Brescia, Sara da Roma, Antonio da Avellino, Valeria da Bari, Alessia e Bianca. Quest'ultima ha svelato un dettaglio curioso riguardo alla sua famiglia. Le sue figlie, infatti, ogni volta che finisce una puntata le chiedono se le professoresse sono davvero così belle.

Alla fine, l'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina è stata proprio Bianca. La giovane, per portarsi a casa la bellezza di 95mila euro doveva trovare una parola che quadrasse con "Andare", "Piatto", "Pettine", "Martello" e "Ridotto". Bianca, però, non è convinta della sua scelta. La concorrente, infatti, ha provato ad azzardare "Bianco". Ma la risposta esatta era: "Osso".

Intanto sui social, tanti telespettatori avevano provato ad azzeccare la risposta giusta per questa Ghigliottina. C'è chi ha optato per "Fondo" e chi, invece, per "Tavola". Tutte le risposte, però, si sono rivelate errate. Ma più che del gioco in sé, il dibattito si è incentrato su una delle due professoresse de L'Eredità. "Linda la professoressa de L'Eredità sei la persona al fianco della quale voglio risvegliarmi per il resto della vita: bionda, occhi azzurri, veneta e con una marcata antipatia per Marco Liorni, ho i dm aperti", ha scritto su X Mattia.