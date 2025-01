Casa a prima vista, clamorosa confessione di Gianluca Torre "La mamma di un mio amico..."

17 gennaio 2025 a

Tutto è cominciato con "la mamma di un mio amico". Gianluca Torre, insieme a Ida Di Filippo e Mariana D'Amico, compone la sacra triade milanese di Casa a prima vista, lo show immobiliare di Real Time campione di ascolti della fascia access prime time e che riprenderà tra poco con una nuova edizione dopo la meritata pausa natalizia.

Il celebre "Biscottino" (così lo hanno simpaticamente soprannominato le due colleghe/rivali) ha lanciato un suo podcast personale dal titolo Casa perfetta, anche se in una lunga intervista al magazine ​Vanity Fair premette: "Non troveremo mai una casa che soddisfi al 100% i nostri gusti. La vera casa perfetta, però, è quella di cui conserviamo i ricordi più belli, ed è anche per questo che sono stato contento di mettermi alla prova in questo podcast in cui ho cercato di mettere a loro agio i miei ospiti".

Abbandonato il sogno di bambino di diventare muratore, Torre non ha abbandonato l'obiettivo di costruire il sogno degli altri, quello di trovare l'appartamento più giusto per le loro esigenze. Nella vita reale e in tv, davanti alle telecamere della trasmissione di Real Time. Dall'esperienza da pubblicitario ha ereditato una dote: "Mettere sì in evidenza certe unicità ma con una sola regola: dire sempre la verità e ammettere anche le cose di quella casa che non vanno. La trasparenza aiuta a conquistare la fiducia del cliente, e paga sempre".

Le stesse qualità che gli hanno permesso di portare a termine la sua prima vendita: "La casa della mamma di un mio amico in zona Porta Romana: un trilocale molto carino che abbiamo venduto in due giorni".

