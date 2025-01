Sanremo 2025, Carlo Conti: "Ecco il super-ospite della seconda serata", il colpo è pazzesco

20 gennaio 2025 a

Damiano David torna sul palco dell'Ariston per la seconda serata del Festival di Sanremo (in programma dall'11 al 15 febbraio). Lo ha annunciato il conduttore e direttore artistico Carlo Conti nel corso della conferenza al termine dell'incontro per la stampa dedicato all'ascolto in anteprima dei 30 brani in gara alla kermesse.

"Per la prima serata - ha proseguito Conti - cercherò di portare degli amici perché come disse Ezio Bosso, proprio al Festival di Sanremo 'la musica come nella vita si fa insieme' e questa cosa mi è rimasta per questo ho deciso di condividere questo Festival. La seconda sera avrò accanto Bianca Balti grande esempio e grande donna, il colore di Cristiano Malgioglio e l'ironia di Frassica". Per la terza serata Conti ha scelto tutte donne "voglio esser circondato da donne, con 3 caratteri e 3 mondi diversi: Miriam Leone, Elettra Lamborghini: Katia Follesa". La quarta serata sara' piu' "glamour e ironica con Mahmood e Geppi Cucciari e l'ultima serata a - ha concluso Conti - avrà un tono più istituzionale con Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan".

Solamente ieri, Carlo Conti aveva annunciato al Tg1 delle 20 la presenza di Jovanotti come super ospite del Festival di Sanremo. I due si sono resi protagonisti di una gag tutta ridere, con l'artista che ha fatto finta di non sapere dell'invito del presentatore e direttore artistico dell'evento.