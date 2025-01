Sanremo 2025, Gerry Scotti stava per far saltare tutto: "Avevo bloccato Carlo Conti sul telefono"

23 gennaio 2025 a

Ufficiale: alla prima serata di Sanremo 2025, ad accompagnare Carlo Conti sul palco ci saranno Antonella Clerici e Gerry Scotti. E quest'ultimo parla della "convocazione" a sorpresa all'agenzia di stampa AdnKronos, a cui spiega: "Vado al festival per il piacere di andarci, senza cachet. È stata l'unica condizione contrattuale che ho posto a Carlo Conti quando me l'ha chiesto. Diciamo che è uno sfizio che posso permettermi e quindi il mio primo festival voglio farlo così", spiega Scotti, uno dei volti di punta della concorrenza, di Mediaset.

Per quel che riguarda la scelta di Carlo Conti, ecco che il conduttore della kermesse e direttore artistico ha spiegato senza troppi giri di parole che è dovuta al fatto che sono "due carissimi amici, ci divertiremo". Amici, certo, ma anche due strepitosi professionisti con un grande, sconfinato, seguito in termini di pubblico. Insomma, una scelta che pare azzeccata in tutto e per tutto.

Ma sempre alla AdnKronos, Gerry Scotti ha rivelato un particolare davvero clamoroso: la sua presenza a Sanremo 2025 stava per saltare, dato che non rispondeva a Carlo Conti. E non gli ha risposto per giorni, spiega, perché lo aveva bloccato per errore su WhatsApp. "Vi racconto una cosa divertente - ha premesso Scotti -: Carlo Conti mi cercava da giorni ma io non sapevo di averlo bloccato, evidentemente per sbaglio, sul mio telefono".

E ancora: "Così lui mi cercava e non riusciva a parlarmi. Mi ha dovuto chiamare da un telefono non suo ma io non rispondevo perché non conoscevo quel numero. Così mi ha scritto un messaggio: sono Carlo Conti, mi hai bloccato, ti sto cercando per invitarti a Sanremo. Così l'ho richiamato e tutto è finito per il meglio", spiega il conduttore dei quiz Mediaset.

Interpellato su cosa si aspetta da questo Festival, risponde: "Difficile da dire. Il mio rapporto con il festival è quello dell'italiano medio: lo seguivo da bambino con i miei e ho seguito a seguirlo in famiglia anche da adulto. Poi, dai colleghi e dagli amici cantanti, sento sempre dire quanto quel palcoscenico sia magico e regali una sferzata di adrenalina. Quindi punto a grandi benefici di questa botta di vita: ci vado come andassi nella piscina di Cocoon...", conclude Gerry Scotti con un riferimento all'iconico film che raccontava di un gruppo di anziani che, miracolosamente, ringiovanivano al contatto con un'acqua speciale.